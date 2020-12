Maakonna turismitegevus koondub Pärnu linna alla

Pärnu linnavalitsus andis pressiteate vahendusel teada, et lepingule allakirjutanute siht on arendada Pärnumaast aasta ringi külastatav turismisihtkoht ja seista hea selle eest, et maakonna turismitulu kasvaks pidevalt. Nende eesmärkide täitmiseks tuleb turismitegevust teiste majandusvaldkondadega tugevamalt lõimida, kasvatada välisturul Pärnumaa kui reisisihtkoha nähtavust ning kasutada ressursse paremini ehk vähendada dubleerimist, toetada spetsialiseerumist, võrgustike ja toodete arendust.