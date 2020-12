Küberkelmuse ohver jäi paarikümne tuhande euro võrra vaesemaks

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Liivi Reinholdi sõnutsi on tegemist varasema juhtumiga, kus pettuse ohvriks langenu pöördus politseisse alles nüüd. “Uurimine on algstaadiumis ja rohkem lisainfot ei saa praegu anda. Meil on hea meel, et sellised teated politseini jõuavad, sest iga selline teade aitab suurt pilti kokku panna,” ütles prokuratuuri esindaja.