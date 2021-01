Ikla piiril avati maakonna lõunapoolseim tankla

Terminal Oili juhatuse liikme Raido Raudsepa arvates on tegemist märgilise ettevõtmisega. “Mullu 1. mail langes Eestis diislikütuse aktsiis ja põhjust välismaal tankida meie vedajal enam pole. Eestis on diisli hind üks madalamaid Euroopas. Oluline on, et peale kodumaiste masinate suudame nüüd Eestisse tankima suunata transiitvedajaid,” selgitas Raudsepp.