Möödakäija päästis tiiki kukkunud lapse

Valvepressiesindaja sõnul on nad möödakäijale väga tänulikud, et ta lapsele appi läks.

Hoolimata miinuskraadidest on jää Pärnumaal veel väga õhuke. Sestap tuletas valvepressiesindaja meelde, et jääle minek on praegu keelatud. Lisaks palus ta lapsevanematel rääkida valitsevatest ohtudest ka pere pisematele.