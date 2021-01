Regionaalne kriisikomisjon on tähelepanu juhtinud ka sellele, et viirust levitavad inimesed, kes töötavad mitmes asutuses. Sellepärast andis komisjon juhise, et järgneva kahe nädala jooksul võib üks õpetaja kontakttunde anda vaid ühes õppeasutuses, teistes koolides tuleb seda teha virtuaalselt.