Pärnu sotsiaalkeskuse juhataja Heli Kallasmaa saatis vaktsiini soovijate nimekirjad ära juba veebruari lõpus ja nüüd oodatakse esimest doosi pikisilmi, sest ühegi teenuse osutamist pole lõpetatud. Vaid huvitegevus on katkenud. “Meie teenuste osutamine jätkus koroonast hoolimata: nii erihoolekanne, igapäevaelu toetamise teenus kui erivajadustega inimestega tegelemine,” loetles Kallasmaa. Paljud sotsiaalkeskuse töötajad puutuvad iga päev kokku eakate inimestega, pakkudes neile toimetulekuks vajalikku koduteenust. Kallasmaa on töötajatelt kuulnud, et mõni vanur kardab vaktsineerimata töötajatega kohtuda.