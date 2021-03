Osa valdu alles kaalub lasteaiatasust vabastamist

Kihnus, kus lasteaias käib 10–11 last ja kohatasu suurus on 15 eurot, peale selle toiduraha, saab isa või ema, kes ei taha last aeda viia, vallavanem Ingvar Saare sõnutsi esitada avalduse. Praeguseks on kohatasust vabastamist taotlenud kaks vanemat. Saare märkis, et kui vanem ümber otsustab, võib ta lapse rühma tuua, sellisel juhul tuleb muidugi kohatasu maksta. Lasteaed on avatud ja vallavanema väitel on lapsevanemaid teavitatud soovitusest laps koju jätta, samal ajal pole keelatud mudilasi hoida tuua.