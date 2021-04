Viiruse kogus suvepealinna reovees viitab jätkuvalt kõrgele nakatumusele

Reoveeuuringu kaardilt ilmneb, et Pärnu linnas ja Kilingi-Nõmmes viitab viiruse hulk reovees jätkuvalt koroonaviiruse laiemale levikule. Lihulast võetud proovid aga näitavad, et seal on viiruskandjate arv nädalaga tõusnud. Samal ajal kui on Vändras on reovesi läinud viirusest puhtamaks.