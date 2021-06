Kiiver on vallasekretäri tööd teinud pikalt. Kui Saardes on ta ametis olnud kolm ja pool aastat, siis samal ametikohal on ta 20 aastat töötanud Häädemeeste vallas. Oma lahkumist põhjendas viimaseid nädalaid vallasekretärina tegutsev Kiiver isiklike põhjustega.