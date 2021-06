Pärnu Postimehes töötab tänasest neli suvereporterit

Elisabeth on veel gümnasist, kes tänavu lõpetas 11. klassi. Suvereporteriks ihkas ta juba mullu, aga oli siis veel liiga noor. Elisabeth loodab, et töö ajakirjanikuna annab talle juurde julgust ja avardab silmaringi, millest on kasu kas või gümnaasiumi lõpukirjandi kirjutamisel tuleval kevadel.

Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala sõnul on erakordne, et suvetöötajaid on seekord koguni neli. Varem on antud võimalus ajakirjanikutööd katsetada korraga kahele noorele. “Vahva on see, et suvereporteriks olemine annab indu minna õppima ajakirjandust või tulla siia tööle,” näitab peatoimetaja eelnevate aastate kogemus.