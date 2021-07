Lavassaares süttis turbaraba, päästjad reageerisid suurte jõududega

“Kuna suits katab hetkel põlenguala, siis täpsemat pindala on silmaga raske hinnata. Kohale läheb droon, mis suudab pindala ära määrata,” ütles Lääne päästekeskuse pressiesindaja pool tundi pärast väljakutse saamist.

Päästjate sõnutsi on põlenguala turbatootmisalal ja liigub järve suunas, metsamaastikule tulekahju levinud ei ole.

Õnneks on ilm tuulevaikne ja seetõttu pole ohtu, et põleng, mille pesad on laiali, kiiresti edasi kanduks.