Kihnu kerkis riigi kõrgeima nakatumisnäiduga omavalitsuseks

Kihnu vald, kus seitsme päevaga on tuvastatud neli koroonapositiivset, kerkis Eesti kõige kõrgema nakatumisnäiduga omavalitsuseks: haigusjuhtude arv 100 000 elaniku kohta on saarel 580.

Pärnu haiglas on ravil kümme COVID-19-patsienti vanuses 35–87 aastat. Kaheksa neist on Pärnumaalt ja üks nii Harju- kui Raplamaalt. Ükski neist ei vaja intensiivravi.

Pärnu maakonnas, kus nädala jooksul on tuvastatud 152 COVID-positiivset, on nakatumus 176. Maakondade pingereas oleme Võrumaa (203) ja Põlvamaa (191) järel kolmandal kohal.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Pärnumaal 354, mis on Eesti kõrgeim. Riigi keskmine on 203. Kõige madalam 14 päeva nakatumisnäit on Hiiumaal: 32.