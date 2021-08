Koroonatõendiga üritusele minnes pääseb maskinõudest

Nimelt peab 26. augustist kandma maski kõigis avalikes siseruumides, kus ei kontrollita COVIDi-tõendit. Eelkõige puudutab see kaubandus- ja teenindusettevõtteid, aga ka riigi- ja omavalitsusasutusi.

Nüüd on selge seegi, et korraldatud tegevustest osavõtmiseks on vaja ette näidata tõend kas vaktsineerituse, läbipõdemise või varem tehtud koroonatesti negatiivse tulemuse kohta.