Lõhkekehi tuleb ilmsiks aina sagedamini

Lääne-Eesti pommigrupi juhi Aivar Posti sõnutsi on lõhkekehi leitud eeskätt põllu- ja turbatöödel, kuid ka ehituselt ja veekogudest. “Mitu väljakutset on tulnud metallikokkuostust või inimestelt, kes koduhoovi korrastades leiavad vanametalli seast plahvatusohtlikke esemeid,” ütles Post. Tihtilugu satuvad ohtlike leidude peale detektoristidki.

Tänavu on tavapärasest rohkem leitud suuri lennukipomme: 16. Kuigi kodumaakonnas ilmub lagedale peamiselt lahingumoona, siis sel aastal on siingi leitud kaks lennukipommi, mis kaalusid 250 kilogrammi.

Kõik lõhkekehad on väga ohtlikud. “Lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi. Ükskõik mis sõjamoon on igal juhul ohtlik ja seda peab käsitsema ülima ettevaatlikkusega,” rõhutas Post.