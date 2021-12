Ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla kinnitusel on amet sellisest postitusest teadlik. Peale selle saatis tütarlapse surmaga seoses ravimiametile kõrvaltoime teatise lähedane, sest pidas ajalise seose tõttu tekkinud haigestumist vaktsiinist tingituks. Uusküla sõnutsi võis veendumust süvendada haiglas pandud algne diagnoos, mis andis lähedasele alust seostada terviseriket vaktsiiniga.

Ravimiameti esindaja selgitas, et hospitaliseerimisel püstitatakse alati esialgne diagnoos ehk kahtlus mingi haigusseisundi suhtes. Peale selle on tavapärane kliiniline praktika, et seisundit hakatakse uuringute ja analüüsidega tõendama või ümber lükkama.