Haiglas asus ametisse uus õendusjuht

Vastne õendusjuht on lõpetanud Tartu meditsiinikooli velskri eriala ja õendusalase kõrghariduse omandas Tallinna tervishoiu kõrgkoolis. Pärnu haiglas on Kütt töötanud 1992. aastast, algul sisehaiguste osakonnas õena, siis I siseosakonna vanemõe, sisehaiguste ülemõe kohusetäitja ja sisehaiguste kliiniku ülemõena.

Kütt on veendunud, et kõige tähtsam on ehitada usaldusväärsust, sest head asjad põhinevad usaldusel.

“Loomulikult on meie töös esikohal patsiendid, kellele on kogu haigla tegevus ja iga töötaja panus suunatud,” sõnas Kütt ja lisas, et niisama olulised on inimesed, kes seda teenust osutavad. “Peab saama usaldada ja kui on mure, peab saama rääkida – nii patsient õe või arstiga kui kolleeg kolleegi ja alluv oma juhiga.”

Uues ametis peab Kütt tähtsaks otsida probleemidele lahendust ja uuenduslikud mõtted ära kuulata. “Kokkulepitud tegevuses tuleb üksteist heatahtlikult toetada,” rõhutas ta.

Küti arvates saab headust märgata, tunnustada ja kasvatada igaüks. “Ma ise sealhulgas. Meie töös on oluline suhete avatus, loovus, pühendumine tööle, tööalane efektiivsus, tasakaalus suhted töö- ja kodu vahel, iseenda sisemine motivatsioon, toetuse tajumine ja ise toetuse osutamine,” loetles ta.

Kütt loodab tegutseda ühise meeskonnana, et tagada tulemuslik koostöö kõikide kliinikute ja teenistuste õendusjuhtidega – iga kolleegiga. “Panustan sellesse ise kogu südamest,” lubas ta.

Senine õendusjuht Margit Seppik jätkab tööd Pärnu haiglas, keskendudes Ravi tänava õendus- ja hoolduskeskuse juhtimisele ja arengule.

“16 aastat nii-öelda kahel ametkohal töötamine viib lõpuks ikka selleni, et pead valiku tegema,” põhjendas Seppik oma õendusjuhi kohalt lahkumise soovi. “Minu valik on Pärnu haigla õendus- ja hoolduskeskus, kus soovin rohkem lähedal olla patsiendile, õendushaigla profiili arvestades just eakale patsiendile.”