Probleemina tõid vastanud esile, et suvel eelistavad nad puhata Soomes. Leiti sedagi, et suurematele ehk gümnaasiumiealistele lastele ei paista Pärnus meelepärast tegevust olevat.

Samuti leiavad 24–34aastased soomlased, et nendeealistele ei leidu Pärnus sobivat tegevust. Neid ei huvita niivõrd koht kui selline, vaid see, mis seal toimub. Varem oli selle vanuserühma silmis tõmbenumber muusikafestival Weekend.

Pärnu abilinnapea Irina Talviste tõdes, et taasiseseisva Eesti turismiajaloos on põhjanaabrid olnud kõige tähtsam sihtrühm ja et see edaspidigi nii oleks, tuleb muuta sihtkoha turundust.

“Uuringust selgub, et me peame oma sihtkoha turunduses muutma korralikult suunda, et olla soomlastele jätkuvalt atraktiivne puhkusepaik. See on paras proovikivi nii meie ettevõtjatele kui sihtkoha turundajatele, ent ma ei kahtle hetkeski, et üheskoos saavutame eesmärgi,” ütles Talviste.