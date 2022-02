Kriisikomisjon arutab viiruse leviku pidurdamist uue nädala alguses

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam kinnitas, et nemad ei ole saatnud kohalikele oma­valitsustele kirja soovitusega koolid distantsõppele saata. Küll sõnas ta, et järgmise nädala alguses toimub Lääne regiooni kriisikomisjon, kus on plaanis arutada, mida koostöös koha­like omavalitsustega nakkuse pidurdamiseks ette võtta.

“Nakatumine on igal pool kõrge ja seda eriti nooremapoolsete hulgas ehk kümne- ­kuni 14aastaste osakaal on nakatunute seas kõige suurem. Vaid väikesaartel on olukord parem,” sedastas Juhkam. “Kriisikomisjonis räägime nii koolide kui eakate teemal, et mida siin teha annab.”