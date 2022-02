Seljatatud koroonaviirus võib varem hauda viia

TÜ peremeditsiini professor Ruth Kalda leiab, et kindlam on koroonaviirust ennetada kui ettearvamatute tagajärgedega tegelda. FOTO: Margus Ansu

Kui varem ei olnud koroonaviirusega nakatumise pikaajalistest tagajärgedest midagi teada, siis nüüd on leitud, et COVID-19 põdemise järgsel 12 kuul on inimeste suremus märkimisväärselt kõrgem. Riskiteguriteks nii vanus, sugu kui kaasuvad kroonilised haigused.