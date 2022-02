Pärnakas pälvib Andres Ammase stipendiumi

Haapsalust pärit, kuid praegu Pärnus elav Tarmula on oma energiast suure osa andnud selle suvituslinna kultuurielu edendamise heaks. Ta on vedanud kunagisele Haapsalu I keskkoolile kuulsust toonud koolimuusikalide tava taastamist. Tarmula eestvõttel on Haapsalu gümnasistid lavale toonud viis muusikali: neist esimese “Kinni läete teie!” 2011. aastal ja viimase ehk “Kuidas kuningas kuulsaks kippus” koroonaviirusest tingitud piiranguid trotsides 2021. aastal.