Täna on ilm töö tegemiseks soodne. Elekrilevi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Reti Meema sõnutsi on üle Eesti töös 27 brigaadi ja lisaks teeb Hepta Energy ülelendu. Nende abiga saab hoida kokku palju väärtuslikku rikkebrigaadi aega.

"Pärnu osas on rikete likvideerimine eriti keeruline, sest seal olid tuulepuhangud 29,3 meetrit sekundis . See on Mandri-Eesti mõistes väga tugev tuul, mida pole ammu olnud. Pigem oleme harjunud saartel sellise tuulega. Seetõttu on ka puude murdumisi palju rohkem," vahendas Meema Elektrilevi juhtimiskeskuse selgitust.