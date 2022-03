Politsei pidas Pärnus kinni siia ebaseaduslikult tulnud välismaalased

Samuti tuvastas politsei eelmisel nädalal Pärnus neli riigis seadusvastaselt viibinud Afganistani kodanikku. Nimelt sai häirekeskus 23. veebruaril teate, et Pärnu linnas tanklas soovivad kaks inimest politseid, et küsida abi Saksamaale sõitmise suhtes. “Kohale läinud politseinikud tegid kindlaks, et kummalgi mehel ei olnud reisidokumente, nad ei teadnud, mis riigis asuvad, ja enda sõnutsi soovisid minna Saksamaale,” rääkis Peters. Politsei pidas mehed asjaolude selgitamiseks ja isikutuvastuseks 48 tunniks kinni, misjärel tehti neile lahkumisettekirjutus ja kohaldati kolmeaastane Schengenisse sõidu keeld.