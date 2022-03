Kulupõlengute hooaeg algas Lääneranna vallast

Millest põleng alguse sai, pole teada. Arvata võib, et see väis valla pääseda auto aknast välja visatud suitsukonist, sest põlengupaik asus tee ääres. Täit kinnitust päästjatel sellele siiski pole.

Päästeamet paneb inimestele südamele, et kulupõletamine on Eestis aasta ringi keelatud. Tuld tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga ja peab hoolikalt jälgima, et sädemed ei lendaks kergesti süttivale materjalile. Lõkkekohta valides on oluline arvestada, et see jääks hoonetest ja metsast ohutusse kaugusse.