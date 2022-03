Pärnus hakkab riiki sisenevaid sõjapõgenikke vastu võtma üle 200 töötaja

Lääne prefekt Kaido Kõplas nentis, et see maja pole põgenike vastuvõtmiseks kaugeltki ideaalne, kuid on olemasolevatest võimalustest parim.

Üldiselt on süsteem esmaspäeval Pärnus tööle hakkavas Ukraina sõjapõgenike riiklikus vastuvõtukeskuses väga lihtne: hädalised sisenevad kunagise politseimaja tagauksest, saavad läbi maja kahel korrusel menetluspunkte läbides kätte kõik vajalikud teenused ja kui nad eesuksest väljuvad, on tehtud kõik vajalik, et nad saaksid suunduda linna või valda, kus neid juba oodatakse. Lapsed saavad minna kooli või lasteaeda ja täiskasvanutel, enamasti emadel, on õigus asuda tööle, kui nad selle oma uues elukohas leiavad.