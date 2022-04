Koolipere muretseb agressiivsete autojuhtide tõttu laste turvalisuse pärast

Igal argipäeval ületab Riia maanteed sellest kohast suur osa kooliperest. Paljud autojuhid kipuvad seal aga kihutama. Lapsevanemad ja koolipere muretsevad laste, õpetajate ja teistegi kooli töötajate turvalisuse pärast.

Nagu selgitatakse hiljuti Pärnu linnavalitsusele läkitatud kirjalikus ettepanekus, millele on alla kirjutanud Raeküla kooli direktor Liilia Oberg, tõstatati see õpilaste ja kooli töötajate turvalisust puudutav küsimus mullu sügisel lapsevanemate üldkoosolekul.

Kirjas tuuakse välja mitu põhjust, miks liikluskaamerate paigaldamine sellesse kohta oleks põhjendatud. Selgub, et mõtte pooldajaid on Pärnu linnavalitsuseski, kuid tegu on riigiteega ja transpordiameti ekspertide arvates on Raeküla kooli juures teed ületada igati ohutu.

Ometi kurdetakse kirjas linnavalitsusele, et iga päev puututakse haridustempli juures Riia maanteed ületades kokku ohtlike olukordadega. Nenditakse, et liiklusseaduse rikkumine on selles kohas saanud justkui normiks: ületatakse kiirust, eiratakse foorituld, möödutakse teisest sõidukist ülekäigurajal, räägitakse roolis telefoniga.

Agressiivsed sohvrid

Raeküla kooli töötajad ja sealsete õpilaste vanemad on näinud kõnealusel 2+2 teelõigul sageli juhtide agressiivset sõidustiili. Nad on märganud, et kiirendama hakatakse juba Raeküla staadioni juures, et teistest samal suunal liikujatest mööduda.