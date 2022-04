Põgenike päev Tihemetsas: Ukraina borši juurest koduigatsuseni

Viieaastane Ieva ja temast noorem Ljoša näitavad Tihe­metsa huvi- ja spordikeskuses tähendusrikka näoga käsitulirelvale, mis ripub lahinguvormis mehe seljal. Need lapsed on näinud eestlastest eakaaslastest rohkem ja nende suhtu­mine “lapilisse” oleneb tolle kavatsustest. Kõnealusel juhul seletab staabiveebel Kuznetsov nende ema­dele, et nädala teises pooles algab Tihemetsas küberväejuhatuse ­staabi- ja sidepataljoni plaaniline õppus ning sellega seoses ei saa alevikus igal pool liikuda.