Ahnus jättis metallidetektoristid ilma suurest leiutasust

Näituse kuraator, Pärnu muuseumi arheoloogiakogu hoidja ja ajaloolane Margo Samorokov tõdes, et enamik leide jõuab nendeni muinsuskaitseameti kaudu, kellele need omakorda laekuvad metallidetektoristide tegevuse läbi. Ehkki detektoristidest on arheoloogidele palju abi, võib nende tegevus kaasa tuua probleemegi.

"Kuldmüntide leidmine aaretes on Eestis väga haruldane, sest maarahva kätte need üldjuhul ei jõudnud," avaldas Margo Samorokov. Ta lisas, et tollal kehtis reegel, mille järgi ei tohtinud talupoegadega kullas kaubelda, kuna kardeti, et kirjaoskamatut lihtrahvast hakatakse kuldmüntidega petma.