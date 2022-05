Karuputk ootab hävitamist Pärnumaalgi

Sosnovski ja hiidkaruputk on ohtlikud nii kodumaisele loodusele kui inimeste tervisele. Need ja muud invasiivsed liigid on Eestisse sattunud inimese abiga ja võtavad kodumaistelt liikidelt ära elupaiku.

“Kui karuputk toodi kunagi Eestisse söödakultuurina sisse, ei osatud arvestada tema kahjuliku mõjuga inimeste tervisele ja elusloodusele. Kliimamuutuste toel on uute invasiivsete võõrliikide Eestisse jõudmine ja püsimajäämine üha tõenäolisem. Seetõttu tuleb uute liikide sissetoomist vältida, et ennetada probleeme ja meie looduse tundmatuseni muutumist,” selgitas keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd.

Keskkonnaameti tellitud karuputketõrje kestab maist augustini, vajadusel kauemgi. Esimene tööring peab olema lõpetatud 15. juuniks. Tõrjutakse tehakse kõikjal Eestis sõltumata maaomandist ja selle sihtotstarbest. „Mõnel pool on tõrjetööd juba alanud. Suurem töö algab mai teises pooles, mil taimed on kasvanud umbes 20 sentimeetri kõrguseks. Kindlasti ei jõua tõrjujad mai jooksul kõikidesse kolooniatesse, see aga ei tähenda, et mõni teadaolev koloonia jääks tõrjumata,” kinnitas Tammekänd.