Galerii ⟩ Pärnu 25. bridžifestivalile andis stardipaugu kohvikuturnee

Kohvikuturnee on Pärnu bridžifestivali atraktiivseim sündmus, sest iga nelja jaotuse mängimise järel tuleb osalejatel liikuda kaardi järgi järgmisse mängupaika ja võtta seal uute vastastega ette neli järgmist jaotust.

Selle aasta turniiril mängitakse seitsmes kohvikus, kus huvilistel on võimalik kaardilahinguid kõrvalt kiibitseda.

Pärnu suveturniiri korraldaja Jaak Kännu sõnutsi on bridžifestivalil olnud paremaidki päevi, kui kohvikuturneel on kaasa löönud 40 ja grand prix’ võistlusel madistanud 72 paari. Nii oli see nullindate esimestel aastatel.