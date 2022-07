Kaitseministeerium otsustas Vanapargi ühishaua lahti kaevata

Võimalikud säilmed plaanitakse ümber matta Pärnu Alevi kalmistule ja ühes nendega viia sinna monument, mille Vanapargist eemaldamist on linnavalitsuses ja volikogus üle kümne aasta korduvalt arutatud. Kaitseministeerium ei täpsustanud ümbermatmise aega, märkides vaid, et see tehakse ära veel selle suve jooksul.