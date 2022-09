Lahkus teatripedagoog ja lavastaja Ingo Normet

Normet oli sündinud 8. juunil 1946 Tallinnas. Tema teatritee sai alguse Lydia Koidula nimelises Pärnu draamateatris: just siin asus ta lavastajana tööle pärast Moskva riikliku teatriinstituudi (GITIS) lõpetamist 1969. aastal. Aastatel 1982–1991 oli Normet Pärnu teatri peanäitejuht. Tema loomebiograafiasse kuuluvast üle 130 lavastusest 70 on sündinud Pärnu teatris.

"Ainuüksi see lihtne arvuline fakt näitab, kui oluline roll on Normetil Pärnumaa ja kogu Edela-Eesti teatriloos," tõdes Endla praegune teatrijuht Roland Leesment. Enamik neist 70 lavastusest sündis paarikümne aasta vältel, mis tähendab, et Normet tõi Endlas igal aastal välja kolm uuslavastust.