Masskannatanutega suurõppus võib häirida EMO tööd

Masskannatanutega suurõppus on oluline haiglale ja kogu siinsele elanikkonnale, et tagada haiglas vajalik valmisolek ja teadmised, kuidas erinevates kiiresti muutuvates oludes toimida, ja selgitada välja võimalikud kitsaskohad, mida tulevikus parendada.

“Elu on kahjuks näidanud, et kõigeks tuleb valmis olla ja seda me ka harjutame. Kordan veel kord, et ükski eluohtlikus seisus patsient abita ei jää ja kiirabi töötab tavapäraselt, kuid kergemate kaebuste puhul soovitame esmalt ühendust võtta oma perearstiga,“ sõnas Õun.