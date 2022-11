Linn lubab rajada mitukümmend turbapuurauku

Keskkonnaamet teatas Pärnu linnavalitsusele, et võttis menetlusse ASB Greenworld Eesti esitatud geoloogilise uuringu loa taotluse, mis puudutab Tori vallas Nurme külas ja Lemmetsa külas asuvat ala. Linnavalitsuse teatel paanitakse uuringute käigus rajada kuni 60 puurauku uurimissügavusega kuni viis meetrit.

Linnavalitsuse pressiteenistus märkis, et geoloogilise uuringu loa ja võimaliku tulevase kaevandamisloa taotluse menetlused on eraldi protsessid ja uuringuloa saamine ei anna loaomanikule garantiid, et hiljem väljastatakse maavara kaevandamise luba.