Kaart ⟩ Pärnumaale rajatakse suuri päikesejaamu

P-Trucks OÜ-l, kes ehitas 2020. aasta alguses lennujaama põhjatippu 2,8megavatise päikeseelektrijaama, on Tammiste lähedale Urge külla valmimas teine pea sama suur päikeseelektrijaam. Alles aasta tagasi valmis neil suurim, 4,8megavatine päikeselektrijaam seavabriku juures. “Kui elektri hinnad on kõrged, me plaksutame käsi!” oli P-Trucksi juhataja Raimond Pärn rahul.