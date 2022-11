Pärnumaa talu jõudis riigi parimate mahetootjate sekka

Žürii märkis, et Soomaal tegutsevas talus, mida juhib Karmo Haas, on rajatud mitmekesise sordivalikuga puuviljaaed, otsitakse vanu sorte, poogitakse istikuid. Aiasaadusi väärindab talu kohapeal peamiselt siidriks. Samuti reklaamib mahe- ja väiketootmist oma ettevõttes.

“Konkursil osalenud toodete hulk tundus suurem ja põnevam kui kunagi varem, seda eelkõige tänu jookide kategooriasse kuuluvate toodete rohkusele. Lisandunud on põnevaid uusi tegijaid. Väärikalt on esindatud nii ehedad piimasaadused, aiasaadused kui metsaandidest valmistatud, tervist toetavad tooted,” selgitas Udeküll ja täpsustas, et märgata on uut suundumust.