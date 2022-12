Enim tehakse metsa Suur-Pärnus

Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverki sõnutsi on Pärnumaal selle aasta jooksul registreeritud 10 510 metsateatist kogumahus 12 687 hektaril. Registreeritud eraldistel tohib metsa raiuda 12 kuu jooksul teatise registreerimisest. Kõige enam on metsateatisi Suur-Pärnus, kokku 2649 hektaril.

“Kõiki metsateatisi ei realiseerita, viimaste aastate praktika näitab, et isegi kuni kolmandik metsateatistest jääb realiseerimata,” avaldas Etverk. See tähendab, et tänavu registreeritud metsatööd viiakse lõpule tõenäoliselt 9000 hektaril.