Sõidueksami ootejärjekord on märkimisväärselt lühenenud

“Oleme jõudnud olukorda, kus praeguse seisuga on B-kategooria sõidueksamite aegu pea igas linnas saada ühe nädala jooksul,” lausus transpordiameti eksamite teenusehaldur Ave Smirnov. Ta tõi näiteks, et Pärnus võib sõidueksamit sooritada kas või homme.

Pikk sõidueksami ooteaeg oli Smirnovi sõnutsi viimastel aastatel suur probleem ja selle lahendamiseks on transpordiametis tehtud mitu muudatust. Näiteks on muudetud töökorraldust, nii et eksamineerija saab senise kuue B-kategooria eksami asemel võtta vastu seitse sõidueksamit päevas. Samuti on amet värvanud juurde eksamineerijaid ja praegu on neid transpordiametis tööl 39.