Populaarse matkaraja remont edeneb plaanipäraselt

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) Tolkuse külastusala juhi Riho Männiku jutu järgi on rabas kulgev rajaosa valmis ja paari platvormi lõpetatakse. Järgmisena tehakse taastamistöid luitenõlva all ja pärast treppide valmimist luitelgi. “Praegu ilmastik töid ei sega. Detsembris, kui maas oli paks lumi, tööd seisid,” nentis Männik.

Üle raba kõrguvast uuest tornist on valmis saanud vundament ja selle karkassi materjal on kohale veetud. “Lähiajal alustatakse moodulite komplekteerimist ja esimesel võimalusel nende paikaõstmist,” selgitas Männik. Kui eelmine torn oli puust, siis uus tehakse metallist, et see kestaks kauem ja peaks tuultele vastu. Eelmine torn oli 18 meetri kõrgune, uus tuleb enam-vähem niisama kõrge.