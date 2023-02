Reportaaž ⟩ Koht, mida kõik peaksid vähemalt korra elus külastama

Järgmine eksponaat: mitme meetri kõrgune hunnik laga asfaltplatsil. See on meie enda olmeprügi. Nestori ütlust mööda oleks kõige tõhusam, kui inimesed sordiksid välja biojäätmed ja klaasi. Muu prügiga segi pandud toidujäätmeid küll sorditakse Paikres, aga komposti nendest ei saa. Paikre paigutab need praegu eraldi hunnikusse, et massiga katta praegune prügimägi, kui see mõne aasta pärast suletakse. Klaasi ei tohiks segaolmeprügi konteinerisse visata põhjusel, et see puruneb tuhandeks killuks ja rikub ära muu materjali. Peenikest klaasipuru on ülikeeruline kätte saada. Nestor ohkab seejuures, et paraku jõuavad jutud prügi sortimise vajalikkusest vaid sellest kuulda soovijate kõrvu.