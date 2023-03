Maakonnas kõpitsetakse sõjapõgenikele üles üle 20 korteri

Selle toetuse abil sotsiaalkorterite renoveerimine on Pärnu linnale nii-öelda varuplaan. Pärnu Postimees on varem kirjutanud, et algul oli linnavõimul plaanis Ukraina sõjapõgenike pikaajaliseks majutamiseks kohandada Lai 14, kus veel hiljaaegu tegutses sotsiaalkindlustusamet. Selle projekti elluviimiseks oli riigi pakutav toetusraha liiga väike.