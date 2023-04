Pärnumaa õpetajad kogusid innukalt rahatarkust

Hooaja lõpetamisel tõdeti, et finantsteadmised ja -oskused on vajalikud õpilastele edasiandmiseks, aga pakuvad arengustiimulit õpetajatele endilegi. Sel hooajal tegutses Eestis 13 õppegruppi, lõputunnistuse said 179 õpetajat kümnest mentorklubist.

“Eestis on üldiselt rahatarkuse edendamisel toimunud suur areng. Suur rõõm on, et selliste teadmiste andmine on saanud eesmärgiks kooliprogrammis,” ütles eelmine rahandusminister Annely Akkermann. “Elementaarne finantskirjaoskus on vajalik igale elluastujale ning kui kodus, koolis ja juba ka lasteaias seda väärtustatakse, luuakse tulevikuks hea baas.”

Sel hooajal said õpetajad süvendatud teadmisi kulude-tulude ülesmärkimise ja analüüsi, eelarve koostamise, targa majandamise ja laenamise, investeerimise põhitõdede, varaklasside ja riskide ning ettevõtluse ja sissetulekute kasvatamise kohta. Peale selle rääkis käitumisteadlane, kuidas ennast ja teisi õigesti käituma nügida.

Samuti said õpetajad omavahel arutada rahatarkuse õpetamise meetodeid ja võtteid. Raha kui väga praktiline igapäevane element võimaldab pärismaailmaga siduda teoreetilisi teadmisi matemaatikast ajaloo ja geograafiatundideni välja.

Mentorklubides loovad õpetajad oma ainetest ja õpetatavatest vanuseastmetest lähtuvalt rahatarkusega seotud ülesandeid, mis on kasutamiseks kõigile huvitatuile üleval e-koolikotis.

Mittetulundusühingu Maakondlikud Arenduskeskused juhatuse liige Andres Huul avaldas lootust, et head tulemused, mille kinnituseks on kolme aasta jooksul pea 500 osaleja suur huvi ja muu hulgas Äripäeva investor Toomase auhind “Aasta investeerimistegu 2023”, julgustavad ministeeriume rahatarkuse ning noorte ettevõtlikkuse toetamisega jätkama, sest praegune toetusmeede saab läbi eeloleval suvel.

Mentorklubid on ellu kutsutud rahandusministeeriumi, Ettevõtliku Kooli ning Edu ja Tegu koostöös. Klubitegevuse raames õpivad õpetajad rahatarkust, et tunda end rahaasjades kindlamalt ja saadud teadmisi õpilastele edasi anda. Õpetajaid juhendavad finantsekspertidest ja valdkonna entusiastidest mentorid.