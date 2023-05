Üheks probleemiks on erinevate maitse ja lõhnaainetega elektroonilise sigareti vedelike müük.

Viimastel kuudel on ametid kontrollinud e-sigarettide maksumärgistamise nõudeid, kontrolli käigus leiti poodidest muu hulgas maitsetega e-vedelikke ja e-sigarette, mis on Eestis keelatud. Samuti on probleem nende kättesaadavus alaealiste seas.