“Sellised üritused on ääretult olulised ennetustegevuse jaoks, seda teadmist on ju lasetele vaja,” rääkis Kaija Lensment, kes Pärnu politseijaoskonna kolleegidega koos laste ja noortega tegeles. Lensmendi jutu järgi tutvustavad nad läbi tegevuste teismelistele näiteks spetsiaalsete prillide abil tunnet, mis on ebakaines olekus inimesel ning kuidas kaob koordinatsioon.