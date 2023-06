Pärnakas kaotas kelmile suure summa

Nimelt helistati mais pärnakale ja öeldi, et tal on krüptovaluuta tehingu eest saada 6000 eurot. Helistaja juhendamisel laadis mees enda arvutisse AnyDeski programmi ja registreeris end veebilehe Binance kasutajaks. Seejärel tegi mees helistaja soovitusel LHV panka konto, kuhu kandis tehingu tegemiseks vajamineva raha. Mai lõpus teatati talle, et rahaülekandeks tuleb tal teha konto ka Krakenis, mida mees tegigi. Seejärel tehti tema kontolt krüptoraha vahendusfirmade kaudu kaardimaksena ülekandeid, misjärel õhutati teda krüptoraha vahendusfirma kaudu raha juurde maksma.