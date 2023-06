Pärnumaa muusik andis välja uue loo

Fredi sõnutsi tundus kuidagi totter koos mitte rohkem muusikat kirjutada, arvesse võttes omavahelist kirjutamiskeemiat ja eelmiste lugude sooja vastuvõttu. “Oleme ise uute lugude pärast väga elevil ja “Lowkey” tundus parim viis näidata, et me oskame muudki kui ainult ballaade kirjutada,” lausus Fredi.

Anett ja Fredi on avalikkusele laiemalt tuntud duo Eesti Laulu konkursilt. Nad osalesid 2020. aastal looga “Write About Me”, saavutades kolmanda koha. Tänavu aastal jõuti finaali looga “You Need To Move On”.