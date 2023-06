Munamäe rulapargi avamine lükkub öise pahateo tõttu jälle edasi

Kompressorit oli vaja, et hoida toru siseseintele kleepunud materjal kindla ja stabiilse surve all, saavutamaks kõikjal materjali kivistumiseni ühtlane kiht. “Kompressori väljalülitamisel materjal tilgub, venib alla ja ummistab kivistudes toru,” selgitas Mitt.

Hommikul asusid töölised otsima lahendusi, kuidas sulatada ummistus torusid lahti kaevamata. Esialgu on selgusetu, kas see õnnestub ja kui kaua aega võtab. Küll on kustunud lootus saada rulapark jaanipäevaks korda. Nimelt oli tööde tellijal ehk linnavalitsusel ja ehitajal veel eile õhtuni silme eest kindel siht, et rajatis, mida kohalikud ekstreemspordihuvilised on kaua pikisilmi oodanud, saab valmis sel neljapäeval.