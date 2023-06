Galerii ⟩ Noorte arhitektide idee: Pärnus võiks peagi sõita tramm

Need on mõned ideed, mida seitsme riigi 27 noort arhitekti Pärnu jõe äärse ala arendamiseks kolmepäevases töötoas välja pakkusid.

Arhitektide liidu, ettevõtte Clever Cities Group ja Pärnu linnavalitsuse korraldatud noorte arhitektide töötoas “Sustainable City” otsiti lennukaid ideid uuele linnaosale. Clever Cities Group kavatseb rajada Pärnu jõe kaldale Suur-Jõe tänava tühermaale nüüdisaegse linnaosa, mille suurus on kümme hektarit ja elanike arv hinnanguliselt 1600 inimest.

Töötoas osalenud noorte arhitektide ülesanne oli kavandada uuele linnaosale visioon, mis saab aluseks avaliku arhitektuurivõistluse lähteülesandele.

“Eesti arhitektid hakkasid rohepöördest rääkima juba 15 aastat tagasi. Siis ei võetud meid kuulda, kuid nüüdseks on see saanud tegelikkuseks. Arhitektide ja linnaplaneerijatena oskame taas kord juba praegu öelda, millest kujuneb järgmine tervet ühiskonda puudutav suurem probleem. Selleks on elamumajandus ja sellega mittetegelemise tulemid,” ütles töötoa ideevõistluse žürii tööd juhtinud arhitektide liidu president Andro Mänd.

Mänd märkis, et keerukas koht, mis tuli noortel arhitektidel läbi hammustada, oli see, kuidas teha nii, et linna keskus ei liiguks ajaloolisest kesklinnast ära.

“Suurte kaubanduskeskuste kaudu Papiniidus on see juba juhtunud. Nüüd tuleb sinna veel Rail Balticu terminal,” seletas ta. “Töötoas osalejad pidid mõtlema, et Clever Cities ei annaks uut tõuget, et kesklinn veel rohkem välja suretada.”