Päästjad said väljakutse ühele põlengule ja said töö käigus teise lisaks

Samal ajal kui kustutustööd Raudtee tänaval olid täies hoos, tuli teade, et Virtsu sadama lähedal on samuti süttinud kulu. Päästjad kustutasid umbes 150 ruutmeetrile levinud põlengu ATV abil ja panid ligemale poolteist tundi kestnud väljakutsele punkti.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Andra Väärtmaa tuletas meelde, et kuigi viimastel päevadel on mitmel pool Eestis vihma sadanud, on paljudes piirkondades jätkuvalt tuleoht väga kõrge. Seega on ulatuslike tulekahjude vältimiseks metsa- ja muu taimestiku ja turbapinnasega aladel keelatud teha lõket, grillida ja suitsetada. Koduaiaski tuleks vältida igasugust tuletegemist.