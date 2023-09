Lasteaia liikumisõpetaja Ly Akenpärg rääkis, et idee korraldada sügisel omavalmistatud autode paraad tekkis juba suve hakul ja siis antigi lastele suveks kodutöö meisterdada koostöös vanematega uhked masinad. “Ei osanud arvata, et nii aktiivselt osa võetakse,” rõõmustas Akenpärg. “See on minu jaoks uskumatu.”