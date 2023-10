Saarde valla vapimärk väärtustab tohtri ja kalmistuvahi tööd

“Mõlemat tunnustasime pikaaegse ja kohusetundliku töö eest, nad on kollektiivide esitatud,” mainis Saarde vallavanem Raivo Ott Kilingi-Nõmme klubis pidulikul üritusel. “Kristi Suti panus on tervisekeskuse juhtimine ja ülesehitamine ja Marju Loorentson on meil pikaaegne kalmistuvaht, kelle hooleks on ka Kilingi-Nõmme haljastus, et linn oleks meil roheline. Nii et vapimärk on teatud mõttes mõlema elutöö väärtustamine.”